Start der Ski-Saison am Gletscher: "Muss das wirklich sein?"

Der deutsche Ex-Skirennläufer Felix Neureuther hat den frühen Start in den Weltcupwinter der alpinen Skirennfahrer am 23. Oktober in Sölden scharf kritisiert. „Es stellt sich wieder die gleiche Frage: Muss es denn wirklich sein, dass man so früh in eine Weltcupsaison startet? Reicht nicht auch einen Monat später?“, sagte der 37-jährige Bayer im Interview der „Welt am Sonntag“.

Es sei „an der Zeit, endlich am Rennkalender etwas zu ändern. Man weiß doch aus der Erfahrung der vergangenen 20 Jahre, dass dieses Datum Ende Oktober auf einem Gletscher zäh umzusetzen ist“, sagte der Ex-Weltmeister und 13-fache Weltcupsieger, der inzwischen unter anderem als TV-Experte für die ARD arbeitet.