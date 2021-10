Ski-Star Katharina Liensberger: "Ich habe vieles richtig gemacht"

Wie und wo findet man nach einer so erfolgreichen Saison überhaupt noch Verbesserungspotenzial?

Es gibt immer was zu tun, sei es bei der Technik oder bei der Materialabstimmung. Es ist grundsätzlich aber angenehm und praktisch, wenn die Dinge laufen und etwas gut funktioniert. Darauf kann man sich immer zurückbesinnen und auf diese Basis auch aufbauen. Man sollte aber auch immer neue Sachen ausprobieren. Nur so kann man sich weiterentwickeln.

Apropos ausprobieren: Wie steht’s um Ihre Super-G-Ambitionen?

Das Thema reizt mich. Nur eines ist auch klar: Es darf deshalb keine Disziplin auf der Strecke bleiben und zu kurz kommen. Das war dann auch der Grund, warum ich das in dieser Saison noch nicht verfolge. Ich will mich auf meine Stärken konzentrieren und dabei heuer vor allem im Riesentorlauf den nächsten Schritt Richtung Weltspitze machen. Das Ziel ist, diesen Schwung vom Slalom in den Riesentorlauf mitzunehmen, damit ich dort das erreiche, was ich im Slalom schon geschafft habe.