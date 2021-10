Vincent Kriechmayr verzichtet auf einen Start in Sölden

Vincent Kriechmayr will noch warten. Beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden am kommenden Wochenende will der Oberösterreicher noch nicht an den Start gehen. Das entschied der frischgebackene Sportler des Jahres nach dem heutigen Training am Rennhang am Rettenbachferner.

Der Speedspezialist konzentriert sich damit auf die Übersee-Rennen in Lake Louise, die Ende November über die Bühne gehen werden.

Für den 30-Jährigen kann der 20-jährige Lukas Feurstein in deas ÖSV-Aufgebot nachrücken.

9 Frauen, 10 Männer

Somit starten nächstes Wochenende bei den Frauen (Samstag, 23.10./10:00 bzw. 13:15 Uhr): Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Elisa Mörzinger, Stephanie Resch, Ramona Siebenhofer und Katharina Truppe.

Und bei den Männern (Sonntag, 24.10./10:00 bzw. 13:30 Uhr): Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Maximilian Lahnsteiner, Matthias Mayer, Roland Leitinger, Dominik Raschner und Marco Schwarz.