Ski-Herren vor Saisonstart: Riesenzuversicht für den Riesentorlauf

Die Startnummern

Je niedriger die Startnummern, desto höher die Chancen auf einen Spitzenplatz. In den letzten Saisonen waren viele Österreicher noch mit Nummern jenseits der 30 unterwegs und plagten sich mit der unruhigen Piste. Wenn in zehn Tagen in Sölden die Saison beginnt, dann startet ein ÖSV-Duo (Schwarz, Brennsteiner) in den Top 15. „Ziel muss sein, noch mehr Läufer in der Startliste nach vorne zu bringen“, so Puelacher.