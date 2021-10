Skistar Nicole Schmidhofer: „Andere stehen ohne Unterschenkel da“

Weil es schreckliche Bilder wären?

Es ist schlimm, wenn man Stürze sieht, wo es jemanden richtig zerwuzelt. Wo man sieht, wie sich der Haxen verdreht. Und dann werden die Bilder auch noch wieder und wieder gezeigt. Und ich denke mir: What the fuck ist denn mit euch? So etwas kann man doch nicht herzeigen. Wenn ich mich so gesehen hätte, wenn ich gesehen hätte, dass bei mir der Fuß in die falsche Richtung steht – ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen könnte.

Welche Erinnerungen haben Sie an den Unfall? Sie sind ja mit mehr als 100 km/h durch den Fangzaun geflogen.

Es waren 116 km/h. Ich habe die Bodenwelle übersehen, mir hat es die Ski zusammengeschlagen, dann habe ich nichts mehr tun können. Ich weiß noch, dass ich mir in dem Moment gedacht habe: Scheiße, Netz!