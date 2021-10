Daniel & Daniela: Skisprungtitel für Huber und Iraschko-Stolz

"Es sind fast alle am Start, von dem her ist es mit den Teamkollegen eine gute Standortbestimmung. Der Winter kann schön langsam kommen", sagte Mario Seidl.



Am Sonntag werden die österreichischen Meisterschaften von der Großschanze ausgetragen. Das Springen findet am Bergisel in Innsbruck statt, das Rollerrennen der Kombinierer wird anschließend an den Sprungdurchgang in Fulpmes im Stubaital ausgetragen.