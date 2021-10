Warum es für Ungeimpfte in diesem Ski-Winter ungemütlich wird

Geimpft? Selbstverständlich, antwortet Franz Klammer, und staunt, dass dies nicht alle aktuellen Skistars von sich sagen können. Oder gar nicht wollen. Passend zum Nationalfeiertag erfolgt am 26. Oktober die Premiere eines Filmes über Klammer, der 1976 zum Nationalhelden geworden war. Schulklassen hatten frei bekommen, in Fabriken standen Maschinen still. Gefühlt so viele Österreicher wie davor und danach nie mehr hockten vor dem Fernseher. Hofften, dass Klammer den Erfolgsdruck bei Heim-Olympia meistern könne. Wenig deutete daraufhin.

Der Abfahrtsseriensieger dominierte kein einziges Training. Dazu kam Ärger mit dem Ausrüster, der ihn bei Olympia mit revolutionären 2,23-Meter-Latten am Start sehen wollte. Klammer weigerte sich, den Ski mit dem Loch in der Schaufel anzuschnallen. Lehnte auch den ihm von ÖOC aufgedrängten goldenen Renndress ab.