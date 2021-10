Manuel Feller: "Manchen wirst du immer auf den Sack gehen"

Apropos Olympia: Wie stehen Sie zu den Winterspielen in Peking?

Ich bin kein China-Kritiker, ich finde es sogar cool, wenn China Interesse am Skisport zeigt. Aber China ist so ein großes Land, die hätten sicher auch Skigebiete, wo es schneit. Aber da wo wir sind, da fällt keine Flocke Schnee. Da ist es zwar kalt, aber dort müssen sie Wände aufstellen, damit es ihnen nicht die Steine auf die Piste bläst. Ich will jetzt keine Institutionen kritisieren: Aber wo in den letzten Jahren die Olympischen Spiele waren, wie sie abgelaufen sind, welche Bedeutung sie hatten – der Sport ist meist in den Hintergrund gerückt. Insofern taugen mir eine WM, wo der Skisport gefeiert wird, oder Kitzbühel viel mehr.