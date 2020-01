Skifahrer Feller zeigt seinen Kritikern den Mittelfinger

Der Nachricht hinterhergeschickt hat Feller, der sich bereits in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund genommen hat, folgendes Statement: "Sorry für die letzten 5 Sekunden. War nicht so geplant, sondern einfach in der Euphorie. Alles in allem kein Angriff auf einen Einzelnen, sondern mehr ein Ausdruck gegen Hass im Netz."