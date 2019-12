Manuel Feller weist Kritiker zurecht: "Geht mir am A.... vorbei"

Diese Bilder sorgten offensichtlich auch für Irritationen, denn plötzlich sah sich der verletzte Skifahrer mit Kritikern konfrontiert. Feller nennt sie in einem Posting, das er nun veröffentlichte, liebevoll Möchtegern-Mediziner, Pädagogen und Ethikspezialisten und stellt klar: "Eigentlich geht es mir ja komplett am A.... vorbei was ihr davon haltet."

Manuel Feller rechtfertigt zudem die Übungen mit seinem Sohn Lio. "Lios‘ Mama und Papa gehen regelmäßig zu Onkel Gernot, Onkel Gernot ist der Therapeut vom Papa und hilft den Beiden schnellstmöglich wieder fit zu werden und Lio darf natürlich mit! Der Mann neben mir ist mein Therapeut und Konditrainer und ja er ist auch (Kinder) Osteopath...das heißt, sollte ich irgendetwas machen was meinem kleinen Engel schadet würde ich sofort ene Rüge bekommen! Ich glaube es gehört zum Hausverstand, dass man ein Kind nicht schüttelt bzw. ruckartige Bewegungen damit macht! Hier mache ich nichts anderes als sonst auch zigfach am Tag, ich hebe mein Kind hoch."