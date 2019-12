Feller nach Bandscheibenvorfall: "Ich komm' wieder, keine Frage"

Für Manuel Feller will es in diesem Winter einfach nicht rund laufen. Nachdem der Tiroler unmittelbar vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden"den wildesten Sturz meiner Karriere" noch vergleichsweise glimpflich überstanden hatte, erwischte es ihn nun beim Riesentorlauf-Training in Beaver Creek.

Nach einer falschen Bewegung spürte der 27-Jährige einen Stich und wusste sofort, was es geschlagen hat. Denn Rückenprobleme begleiten Manuel Feller schon die gesamte Karriere. Der Fieberbrunner kämpfte sich irgendwie ins Tal, in der Klinik wurde bei ihm dann ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert.