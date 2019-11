Der lange Schatten der Lichtgestalt Marcel Hirscher

Bis ins ferne Levi reicht der lange Schatten der Lichtgestalt. Zum einen, weil es eben Hirscher war, der vor einem Jahr den ersten Saisonslalom im hohen Norden gewonnen und damit seinen Kollegen zwangsläufig eine hohe Messlatte gelegt hat. Zum anderen ist der Österreicher in Lappland natürlich auch wegen seiner Biografie Gesprächsthema beim Après-Ski.

Ab 25. November ist dieses Buch im Handel erhältlich, in dem Marcel Hirscher offenherzig Einblicke in seine Karriere und in sein Seelenleben gewährt. Der 30-Jährige spricht darin unter anderem über Morddrohungen gegen ihn und seine Familie, über sein gestörtes Verhältnis zu den Olympischen Spielen und sein Leben als Volksheld und Person der Öffentlichkeit (siehe rechts).

Und wenn der erfolgreichste Skiläufer in diesem Jahrtausend seine Laufbahn in Buchform Revue passieren lässt, dann finden sich seine früheren Kollegen fast schon automatisch wieder in jener Rolle wieder, die sie all die letzten Jahre bekleiden mussten – im zweiten Glied.