Erstes Rennen nach Hirscher: "Die Erwartungen sind nicht so groß."

Nach der Absage von Marco Schwarz, für den ein Start in Sölden nach einem Kreuzbandriss noch zu früh kommt, steht Manuel Feller beim Saisonauftakt am Sonntag im Fokus. Aber er sieht sich deshalb noch lange nicht in der Pflicht. „Ich werde jetzt sicher nicht am Start stehen und sagen: ,Ich muss heute gewinnen, weil einige Millionen Leute in Österreich das so wollen.‘ Das wird so nicht funktionieren.“