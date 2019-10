Fall Liensberger: "Nicht mal für Hirscher wurde so ein Aufwand betrieben"

Eva-Maria Brem ist jene Läuferin, die in Sölden sportlich im Fokus steht. In Abwesenheit der verletzten Stephanie Brunner (Kreuzbandriss), die 2018 in Killington für den letzten österreichischen Podestplatz in einem Riesentorlauf gesorgt hatte. Und in Abwesenheit der rekonvaleszenten Anna Veith (Kreuzbandriss), der letzten österreichischen Siegerin in dieser Disziplin (2016).