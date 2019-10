Fall Liensberger: "Ich weiß nicht, was mit ihr los ist"

Jetzt ist eine Rückkehr in den Weltcup erst wieder beim Slalom in Levi (Mitte November) möglich. "Die Tür steht offen, die Kathi muss nur durchgehen", sagt Toni Giger. Allerdings muss sie sich dafür an die Spielregeln halten und einen Ausrüstervertrag unterschreiben. Der ÖSV verlängerte die Frist bis 15. November.

Warum Katharina Liensberger kurzfristig auf den Einsatz in Sölden verzichtet, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Gut möglich ist aber, dass die Vorarlbergerin dem Medienrummel aus dem Weg gehen wollte. Seit dem Hick-Hack um ihr Material kennen auch Sportfans, die sich nicht für den Skisport interessieren, den Namen Liensberger. Am Donnerstag findet in Sölden eine große Pressekonferenz der ÖSV-Damen statt, bei der naturgemäß Katharina Liensberger die meisten Fragen gestellt bekommen hätte.