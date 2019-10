Auch als Ski-Pensionist stiehlt Hirscher allen die Show

Mikaela Shiffrin war gerade mitten in einer Lobeshymne auf Marcel Hirscher ("keiner wird in seine Fußstapfen treten"), als es der US-Amerikanerin plötzlich die Rede verschlug. Denn über jemanden schwärmen ist das eine, ihm auf der Bühne dann aber unverhofft gegenüber zu stehen, das andere. "Ich dachte: Oh my god. Soll ich jetzt gehen?"

Es ist beim Atomic Media Day mittlerweile schon gute Tradition, dass das Beste zum Schluss kommt. Oder besser: Der Beste. In den letzten Jahren war bei dieser Veranstaltung der Schlussauftritt stets Marcel Hirscher vorbehalten gewesen, nach dem Rücktritt des achtfachen Gesamtweltcupsiegers war nun Mikaela Shiffrin als Letzte an der Reihe. Doch als Marcel Hirscher an der Bühne auftauchte und die Fotografen und Kameraleute hektisch durcheinander liefen, war sofort wieder alles wie gehabt. Wie immer, wenn der Salzburger in den letzten Jahren erschien.