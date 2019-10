Ein Jungstar legt sich mit dem ÖSV an

Seit einigen Tagen hat Katharina Liensberger auf Facebook ein neues Profilbild. Sie posiert dabei in Abfahrtshocke und lächelt in die Kamera. Welche Skischuhe sie zum Rennanzug trägt und welche Brettl’n sie angeschnallt hat, bleibt verborgen.

Aus gutem Grund. Denn zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in Sölden (26. Oktober) weiß Liensberger noch immer nicht, mit welchem Material sie in diesem Winter unterwegs sein wird. Ja, es ist im Moment sogar fraglich, ob die Vorarlbergerin überhaupt an den Start gehen darf.