Augen auf: Diese Skistars stehen in diesem Winter im Fokus

Petra Vlhová: Die Slowakin avancierte in den vergangenen beiden Saisonen zur großen Herausforderin von Mikaela Shiffrin. Als einzige gelang es Vlhová im letzten Winter, die Dominatorin aus den USA in einem Weltcupslalom ( Flachau) zu besiegen. In den restlichen acht Saisonslaloms war jeweils Shiffrin die Schnellste. Die 24-Jährige räumte bei der Ski-WM in Are mit Gold ( Riesentorlauf), Silber (Kombination) und Bronze ( Slalom) groß ab und löste in ihrer Heimat Slowakei einen regelrechten Ski-Boom aus. Da die Technikspezialistin Vlhová dank ihrer Größe und Fitness auch für die Speedbewerbe gute Veranlagungen besitzt, sieht auch Shiffrin in ihr die Hauptkonkurrentin. "Petra ist sehr stark."