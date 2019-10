ÖSV-Cheftrainer Puelacher mahnt: "Wir haben zu viele Rennen"

Puelacher ist ein gebranntes Kind. In der abgelaufenen Saison hatte sich Marco Schwarz in Bansko einen Kreuzbandriss zugezogen. Mag sein, dass der dreifache WM-Medaillengewinner nur Verletzungspech hatte, unbestritten ist allerdings, dass Schwarz damals innerhalb von eineinhalb Wochen sechs Rennen an drei verschiedenen Orten (Are, Stockholm, Bansko) bestritt.