Marco Schwarz: Innere Zufriedenheit sorgt für äußere Gelassenheit

Manche ÖSV-Trainer sehen gerade in diesem stressigen Februar eine Ursache für die folgenschwere Knieverletzung, die sich Schwarz am Freitag in der Super-Kombi in Bansko zugezogen hat. Andere glauben wiederum, dass der anspruchsvolle Zielsprung auf der bulgarischen Piste dafür verantwortlich war, dass der 23-Jährige nun zumindest eine sechsmonatige Skipause einlegen muss. „Das ist so die Faustregel“, erklärt Chirurg Christian Fink, der das gerissene Kreuzband und den beleidigten Meniskus im linken Knie wieder zusammen flickte.

Ganz unabhängig davon, was nun wirklich schuld am langen Krankenstand gewesen sein mag: Schwarz nimmt die erste schwere Verletzung seiner Karriere auffallend gelassen. Das mag auch daran liegen, dass der 23-Jährige einen äußerst pragmatischen Zugang zum Skisport und zum Leben überhaupt hat, diese äußerliche Ruhe hängt aber vor allem natürlich mit seiner inneren Zufriedenheit zusammen. „Ich habe in diesem Winter meine ersten Rennen gewonnen, dazu drei Medaillen bei der WM“, erzählt Schwarz. „Es war viel Gutes dabei, der Abschluss war halt dann leider nicht so, wie ich ihn mir gewünscht habe.“