Kombi: Hirscher holt "einen Haufen Punkte", Pechvogel Schwarz

Am Ende der Kombination von Bansko hatte Marcel Hirscher ein Grinsen im Gesicht, das alles unterstrich, was der achtfache Gesamtweltcupsieger in spe dann auch mit Worten bestätigte: „Ich bin froh, dass ich diese Reise nach Bulgarien gemacht habe, ich hab’ jetzt doch einen Haufen Punkte geholt“, sagte der Zweite. Nur der Franzose Alexis Pinturault war schneller als Hirscher, der Kombi-Weltmeister von Åre sicherte sich damit auch zum bereits fünften Mal den Disziplinweltcup.

„Diese 80 Punkte sind mehr, als ich mir vor Kombination und Super-G erhofft hatte“, gestand Marcel Hirscher. „Denn dass das alles mit nur einem Speed-Trainingstag in diesem Winter so aufgeht, das ist schon überraschend.“ So ließ er sich denn auch noch offen, ob er den Super-G am Samstag (11.30 Uhr) bestreiten wird. „Wenn ich so fahre wie heute, bringt mir das nicht viel, da ist mir auch das Risiko zu groß. Aber ich muss auch die Kurssetzung berücksichtigen und werde dann eine Entscheidung treffen.“

Dritter wurde im freitäglichen Doppel aus Super-G und Slalom der slowenische Vizeweltmeister Stefan Hadalin, während Marcel Hirschers norwegischer Dauerrivale Henrik Kristoffersen mit Platz 16 Vorlieb nehmen musste und als Dritter im Gesamtweltcup nun schon 520 Punkte hinter dem Salzburger zurückliegt; 360 Zähler fehlen dem Zweiten Pinturault auf Hirscher. Elf Bewerbe stehen in diesem Winter noch auf dem Fahrplan.