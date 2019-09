Vier ÖSV-Läufer hatten einen Gletscher für sich allein

16 Tage sind inzwischen vergangen, seit Marcel Hirscher seinen Rücktritt erklärt hat. Aber das Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ scheint beim achtfachen Gesamtweltcupsieger nicht zu gelten. Die Lichtgestalt wirft immer noch einen langen Schatten, dem sich seine ehemaligen Teamkollegen nur schwer entziehen können. Wie denn auch, wenn sie praktisch immer und überall mit Marcel Hirscher konfrontiert und zu ihm befragt werden?

Das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang so weitergehen. Vor allem dann, wenn die Erfolge ausbleiben sollten. Andererseits wäre es höchst unfair, von den Fellers, Matts und Schwarz’ jetzt ähnliche Wunderdinge zu verlangen. „Ich kann nicht am Start sagen: ,Ich muss jetzt gewinnen, weil einige Millionen Österreicher das wollen‘“, sagt Manuel Feller. „Das wird so nicht funktionieren. Aber natürlich wollen wir, dass Österreich die Skination Nummer eins bleibt.“