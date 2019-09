Reaktionen auf Marcel Hirschers Rücktritt

Toni Giger (ÖSV-Sportdirektor, seit Juli 2019): „ Marcels Erfolge sprechen für sich. In 269 Rennen im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Skiweltmeisterschaften hat er Ski-Geschichte geschrieben und alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Mehr noch: Seine acht Gesamtweltcupsiege in Folge haben ihn weit über den Skisport hinaus zum Inbegriff für einen modernen Athleten gemacht, zu einem Sportler, der Akribie und Ambition, Talent und Technik, Motivation und mentale Stärke wie kein anderer in sich vereint hat. So wie mir hat Marcel der gesamten Ski-Community unendlich viele Gänsehautmomente geschenkt – oft unter extremem Erwartungsdruck. Als Mensch ist er ein Teamplayer, als Rennläufer hat er einen Ski-IQ von weit über 160. Ich bin froh und dankbar, wenn ich als Wegbegleiter einen kleinen Beitrag zu seiner Entwicklung leisten konnte. Marcel hat den Skisport geprägt und auf ein neues Level gehoben. Er hat gezeigt, was mit Commitment und Kompromisslosigkeit alles möglich ist – das bleibt, auch wenn er seine Karriere jetzt beendet hat. Und von diesem Spirit werden wir im ÖSV auch in Zukunft profitieren.“