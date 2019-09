Slalom-Spezialist Michael Matt geht neue Wege

Michael Matt hat sich für den Weltcupwinter neue Ziele gesetzt. In den letzten Jahren hatte sich der Tiroler ganz auf den Slalom konzentriert, in dem er zur absoluten Weltspitze zählt. Nun sieht der 26-Jährige die Zeit gekommen, um zusätzliche Herausforderungen in Angriff zu nehmen.

Matt will sich hin zu einem Allrounder entwickeln und nicht mehr nur auf Slalompisten die Kurven kratzen. In der kommenden Saison wird der Slalom-Vizeweltmeister von Are auch im Riesentorlauf und in der Kombination an den Start gehen.