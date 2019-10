Stephanie Brunner: Was macht ein Beckenknochen im Knie?

Erst für Dezember ist der Eingriff am lädierten linken Knie geplant. Zugezogen hatte sich Brunner ihren Kreuzbandriss freilich bereits Ende August in Argentinien. Doch eine Operation hätte zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht, nachdem sich die Riesentorlaufspezialistin am gleichen Knie zuvor schon zwei Mal das Kreuzband gerissen hatte. „Bei drei Verletzungen innerhalb so kurzer Zeit geht das nicht anders“, weiß Brunner. „Die Bohrkanäle im Knie sind schon so erweitert, dass bei den Schrauben kein neues Kreuzband mehr gehalten hätte.“