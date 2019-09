Dieser Maskenmann ist der Hoffnungsträger des ÖSV

Eines ist jedenfalls gewiss: Auf Manuel Feller werden ab sofort mehr Blicke und Hoffnungen ruhen als in der Vergangenheit. Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher gehört der Tiroler, der Vaterfreuden entgegen blickt, neben Michael Matt und Marco Schwarz zu jenen Fahrern, die in den technischen Disziplinen für den Superstar in die Bresche springen müssen.