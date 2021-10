Intime Einblicke: So haben Sie die ÖSV-Stars noch nie gesehen

Die ÖSV-Skistars sind es an sich gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen und ständig von Kameras begleitet zu werden. Gerade bei Heimrennen bleiben sie kaum einmal einen Moment unbeobachtet. Gewisse Bereiche wie das Mannschaftshotel oder die Schlafzimmer sind dabei aber genauso tabu wie interne Besprechungen.

Eine zwölfminütige Kurz-Dokumentation liefert nun faszinierende Einblicke in das Innenleben der österreichischen Ski-Teams. Ein internes Kamerateam hat die Stars vor dem Saisonauftakt in Sölden 48 Stunden lang begleitet. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, und natürlich auch auf der Piste. Der treffende Name: Behind the scenes.