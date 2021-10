Österreichs Skirennläuferinnen planen in Sölden Wiedergutmachung

Ein Jahr nach einer historischen Pleite vor Geisterkulisse treten Österreichs Alpinski-Frauen in Sölden zur Wiedergutmachung an. "Das ist unser Heimgletscher", gab Rennsportleiter Christian Mitter vor dem Riesentorlauf, mit dem am Samstag die Frauen das Weltcup-Opening im Tiroler Ötztal traditionell eröffnen, den Platzhirschen. Es ist der Start in einen Olympiawinter, in dem nach einer Saison ohne Zuschauer die Fans wieder an die Rennstrecken zurückkehren.

An die 7.000 plant man am Samstag (10.00/13.15 Uhr, live ORF 1) beim Damenrennen ein, bei dem nach dem italienischen Vorjahres-Doppelsieg durch Marta Bassino vor Federica Brignone mit weiters Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami, Alice Robinson und Weltcup-Gesamtsiegern Petra Vlhova die "üblichen Verdächtigen" die Topfavoritinnen sind. Bei den ÖSV-Frauen herrscht eine gewisse Zuversicht, nach lediglich Platz 15 von Katharina Truppe diesmal auf 3.000 m Seehöhe besser abzuschneiden.