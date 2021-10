Wie realistisch ein Lockdown für Ungeimpfte ist

Die jüngsten Prognosen gehen davon aus, dass Niederösterreich mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent schon am 3. November den Schwellenwert von 30 Prozent übersteigt, Salzburg und Vorarlberg mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 %, Wien mit einer von zehn Prozent. Auf Basis solcher Daten des Prognose-Konsortiums im Auftrag des Gesundheitsministeriums fielen die Entscheidungen am Freitag.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit österreichweit bei 240. Bis Anfang November könnte sie auf 290 Fälle steigen. In manchen Bundesländern liegt sie schon jetzt deutlich darüber. Unrühmlicher Spitzenreiter ist Oberösterreich mit einer 7-Tages-Inzidenz von aktuell 354.

Wie bewerten Mediziner die Maßnahmen?

Zwiespältig fällt das Urteil von Umweltmediziner Hans-Peter Hutter aus. Die mit Stufe 4 in Kraft tretenden Maßnahmen (2-G-Regel in weiten Bereichen des Alltags) sieht er als durchaus sinnvolle Maßnahme an, um auf Ungeimpfte sanften Druck auszuüben. „Auch mit Rücksicht auf die Kollegen, die in den Spitälern arbeiten. Viele sind schon massiv verärgert darüber, dass sie immer noch unter überfüllten Intensivstationen zu leiden haben, weil sich viele Menschen nicht impfen lassen wollen.“ Wobei die Maßnahmen laut Hutter möglicherweise schon bei einem niedrigeren Schwellenwert gesetzt werden müssten, um Wirkung zu zeigen. Wenig hält er von der Stufe 6 – also dem Lockdown für Ungeimpfte. „In der Praxis wird das nur schwer umzusetzen und zu kontrollieren sein. Das wird für enorme Querelen sorgen.“