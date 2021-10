Bulgarien steuert auf Verlegung von Patienten ins Ausland zu

Auch Bulgarien könnte ähnlich wie das Nachbarland Rumänien bei der Behandlung von Covid-19-Patienten schon bald auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen sein. Falls es nicht gelinge, die Infektionsrate in zehn bis 15 Tagen in den Griff zu bekommen, werde es „enorme Probleme“ geben, sagte der bulgarische Gesundheitsminister Stoytscho Kazarow dem Fernsehsender Nowa am Samstag. Es gebe bereits Gespräche mit der EU.

„Unsere Kapazitäten bei Personal und Beatmungsgeräten sind praktisch erschöpft“, sagte Kazarow. „Wir werden um Hilfe aus dem Ausland bitten müssen.“ Die Regierung sei bereits mit der EU im Gespräch über die mögliche Verlegung von Patienten in andere Länder.