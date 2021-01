Die Existenzsorgen der Austria: "Kritik an Kraetschmer wächst"

Am 17. Jänner startet die Bundesliga mit dem Nachtragsspiel zwischen dem WAC und Sturm Graz in die Frühjahrssaison, die Wiener Austria ist dann am 23. Jänner bei Aufsteiger Ried gefordert. Die Violetten stehen bekanntlich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gehörig unter Druck. Man bastelt mit Hochdruck an der Zukunft, noch in den nächsten Wochen soll eine Entscheidung fallen.