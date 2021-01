Maria Wolf über Corona: "Vorgaben sind eigentlich nicht umzusetzen"

Seit Sommer ist in St. Pölten Maria Wolf als Trainerin tätig, die zuvor beim ÖFB engagiert war. Sie sprach in der 46. Episode der Nachspielzeit mit KURIER-Sportredakteur Alexander Strecha über den internationalen Erfolg, den Frauenfußball in der Corona-Krise und die weiteren Ziele mit St. Pölten. Wolf betrafen die Corona-Einschränkungen besonders in ihrem Hauptberuf als Lehrerin: "In diesem Bereich ist es eine sehr große Challenge, die Vorgaben sind eigentlich nicht umzusetzen."