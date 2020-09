Erst Nations League, dann Liga-Start: Von Österreich zur Austria

Die ersten beiden Länderspiel-Auftritte des ÖFB-Teams in diesem Jahr und der Nations League sind kaum verdaut, da geht es auch schon in der heimischen Bundesliga wieder los. Am Freitag-Abend eröffnen die beiden Wiener Großklubs die neue Saison: Rapid empfängt die Admira (18.30 Uhr), die Austria muss zum LASK (20.30 Uhr).