Teamchef Franco Foda zwischen Kompromissen und Widersprüchen

Österreich hat mit Baumgartlinger, Grillitsch, Sabitzer, Schlager, Ilsanker sowie Konrad Laimer, der zurückkehren wird, ein massives Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern von internationalem Format. Dazu will David Alaba am liebsten genau dort spielen: In der Schaltzentrale. Unabhängig von der taktischen Ausrichtung geht es für Foda also künftig auch darum, alle bei Laune zu halten und – und das ist das Wichtigste – erfolgreich zu sein.