KURIER-Noten nach ÖFB-Heimpleite: Ein Primgeiger, viele Misstöne

Stefan Lainer: Note 3

In der Defensive wurde er von den Rumänen unter Druck gesetzt, da fehlte in manchen Situation das richtige Timing. In der Offensive nützte er den Raum mit Tempoläufen wie beim 1:1, das er vorbereitete.

Stefan Posch: Note 5

Seine Darbietung war zwar eine Zeit lang unaufgeregt, dennoch machte er bei zwei Gegentoren keine gute Figur. Beim 0:1 konnte er den Passweg nicht zustellen, das 1:3 servierte er den Rumänen mit einem verunglückten Rückpass.