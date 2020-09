2:3-Heimpleite: ÖFB-Team legt Bauchfleck gegen Rumänien hin

So sieht die Startelf des ÖFB-Teams aus. Im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg in der Nations League am Freitag in Norwegen rücken im zentralen Mittelfeld Kapitän Julian Baumgartlinger und Florian Grillitsch in die Mannschaft. Karim Onisiwo und Stefan Ilsanker sind Ersatz.

Martin Hinteregger beginnt an seinem 28. Geburtstag trotz der Sprunggelenksprellung, die er sich in Oslo zugezogen hatte, in der Innenverteidigung.