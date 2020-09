Der Traumstarter: Christoph Baumgartner als ÖFB-Überflieger

Baumgartner wurde jedenfalls zum großen Gewinner des ersten Länderspiel-Doppels, fühlte sich aber keineswegs so. Nach dem 2:3 gegen Rumänien meinte der 21-Jährige mit Demut. „Wir sind sehr, sehr unzufrieden. Die Umstände lassen es nicht zu, dass ich mich darüber freuen kann“, sagte der Niederösterreicher. Das Lob des Teamchefs tat jedenfalls Baumgartners Seele gut. „Er ist ein Spieler, der sehr mutig spielt. Wenn er weiter so an sich arbeitet, kann er auch hier beim Nationalteam ein fester Bestandteil werden.“ Nach diesen zwei Auftritten findet sich jedenfalls kein Grund, den Youngster nicht in die Startelf zu stellen.