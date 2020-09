Foda über ÖFB-Pleite: "Nur vom Ergebnis her ein Rückschlag"

Jäh gebremst wurde die Aufbruchstimmung beim ÖFB-Team nach dem Sieg in Oslo. Das 2:3 in Klagenfurt ließ die Freude bei Spielern und Trainerteam etwas verfliegen.

Franco Foda sprach von dem einen oder anderen Prozent, das letztlich gefehlt hat. "Es waren Unkonzentriertheiten in der Defensive. In den ersten Minuten sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen." Allerdings sah er auch Positives: "Wir hatten durch Schlager und Grbic noch gute Chancen, haben alles versucht. Die Mannschaft hätte sich ein Unentschieden verdient." Nur vom Ergebnis her sei es ein Rückschlag gewesen, nicht aber, was die Leistung betrifft.