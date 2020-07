Vertragspoker von David Alaba: "Er hat die Bayern in der Hand"

In der 36. Episode der Nachspielzeit gibt es daher einen thematischen Spagat zwischen Wien und München. So erklärt KURIER-Sportredakteur Alexander Huber, warum Schwab Rapid verlässt und was das für den Verein nun bedeutet. Zudem analysiert Andreas Heidenreich die anstehenden Champions-League-Spiele und warum David Alaba im Vertragspoker mit den Bayern in einer durchaus komfortablen Situation ist.