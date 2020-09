Die Bundesliga kehrt zurück: Wichtige Fragen vor dem Anpfiff

Noch einmal schlafen, und es ist wieder so weit. Mit den Partien zwischen Rapid und der Admira (18.30 Uhr) und dem LASK und der Austria wird am Freitag rund fünf Wochen später als üblich die neue Bundesliga-Saison angepfiffen. Im Mittelpunkt steht das Comeback der Fans in den Stadien. Der KURIER beantwortet wichtige Fragen vor dem Liga-Start.

Wird der Meister 2021 fix in der Champions League spielen?

Nein. So wie in diesem Jahr wird er in der vierten und letzten Qualifikationsrunde, dem Play-off, einsteigen. Auch der Vizemeister muss so wie Rapid in diesem Jahr ab der zweiten Qualirunde drei Duelle für sich entscheiden. Der Tabellendritte wird dann im dritten neuen Europacup-Bewerb, der Conference League, in der dritten Qualifikationsrunde einsteigen, der Vierte in der zweiten Runde. Auf Europa-League-Ebene ist fix nur ein Team vertreten, für den Cupsieger ist nicht mehr wie in dieser Saison in der Gruppenphase, sondern im vorher anstehenden Play-off ein Platz reserviert.

Wo kann man die Bundesliga im TV verfolgen?

Sky zeigt alle 195 Spiele live und exklusiv. Experte bleibt u.a. Marc Janko, der auch als KURIER-Kolumnist tätig ist. Ex-Profi Marko Stankovic wechselt die Seiten und wird Sky-Reporter. LASK gegen Austria ist zum Auftakt am Freitag frei empfangbar.