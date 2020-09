Millionenverlust und Rauchverbot: Salzburg vor dem Liga-Start

Transferzeit verlängert

Aufgrund des Coronavirus ist die Transferzeit heuer verlängert. Ob der Kader zusammenbleibt, ist somit noch nicht ganz fix. "Wir gehen davon aus, aber was ist im Fußball schon sicher", fragte der Sportdirektor, der insgesamt eine Beruhigung des Transfermarktes wahrgenommen haben will.

Die Ziele auf nationaler Ebene sind der achte Meistertitel in Folge und der Einzug ins Finale des ÖFB-Cups. Dort geht es für die Bullen am heutigen Mittwochabend zum Auftakt in Bregenz um das Fortsetzen einer stolzen Serie: Seit 2014 hat man nur ein Spiel verloren, das Cupfinale 2018 gegen Sturm Graz in der Verlängerung. International ist kurzfristig der erneute Einzug in die Champions League das klare Ziel. Daneben soll mit der nach der Corona-Pause gezeigten Intensität ein "cooler Fußball mit vielen Toren" gespielt werden.