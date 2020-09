Vor Ligastart: Die Folgen der Europacup-Reform für Österreich

Der ÖFB-Cup hat etwas an Attraktivität verloren. Der Cup-Sieger verliert seinen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League und muss 2021 im Play-off antreten. Ist in diesem Endstation, gibt es allerdings als Trostpflaster einen Fixplatz in der neuen Conference League. Dazu bleibt es dabei, dass dieser Startplatz an den Liga-Dritten geht, sofern der Meister oder der Vizemeister den Cup-Titel 2021 gewinnen.