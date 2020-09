Ex-Sportdirektor Shapourzadeh: "Admira war 2017 eigentlich insolvent"

Felix Magath war der neue starke Mann, und als solcher holte er seinen früheren Co-Trainer Zvonimir Soldo. Knapp davor sind die Südstädter an einer historischen Marke vorbeigeschrammt: „Wir hätten unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit mit einem Top-Transfer krönen können.“ Doch der Verkauf von Emanuel Aiwu zu Salzburg wurde nicht freigegeben. Auf zwei Millionen Euro fixe Ablöse plus eine weitere Million an möglichem Bonus verzichteten die Südstädter, um das größte Talent im Abstiegskampf zu halten.