"Corona-Effekt": Krise bescherte Bundesliga Rekord-Werbewert

Nach den Monaten mit teilweise sehr strikten Einschränkungen im März, April und Mai sei die Sehnsucht nach positiv aufgeladener Berichterstattung enorm gewesen, erklärte Marcel Grell von Focus. Das konnte der Sport liefern, wobei in Österreich vorerst nur die Fußball-Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnahm. Die Folge: Die Werbewerte zogen im Juni, nach dem Bundesliga-Restart, kräftig an und machten die Einbrüche in den Monaten zuvor mehr als wett. Im Saisonvergleich resultierte dieser "Nachholeffekt" in einem kräftigen Plus.

Leichte Adaptionen beim Präventionskonzept

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer wollte diese Nachricht bei einem Medientermin aber nicht überbewertet wissen. Er würde sich sogar darüber freuen, "wenn wir nächstes Jahr vielleicht sinken, aber dadurch eine normale Saison hätten", meinte er am Mittwoch in Wien. Sein größter Wunsch sei, dass alle Partien in der am Freitag beginnenden neuen Spielzeit durchgeführt werden können, die Meisterschaft dazu bis zum Ende spannend bleibe. Außerdem würde er es begrüßen, wenn einige Vereine international wieder aufzeigen könnten.