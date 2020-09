Vor Rapids Liga-Auftakt: Zwei alte Bekannte in Hütteldorf

Es wird ein Auftakt mit Emotionen. Am Freitag um 18.30 Uhr beginnt die Bundesliga-Saison mit dem Spiel Rapid – Admira. Und ungewöhnlichen Umständen.

Dass bereits zwei Stunden vor dem lange geplanten Liga-Start zwischen dem LASK und der Austria (mit den neuen Trainern Thalhammer bzw. Stöger) angepfiffen wird, liegt am Europacup: Auf die Rapidler wartet bereits am Dienstag das Fünf-Millionen-Spiel bei Gent in der Qualifikation zur Champions League. Die Admira und TV-Partner Sky stimmten dem Wunsch der Hütteldorfer auf Vorverlegung von Samstag auf Freitag zu.