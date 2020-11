Nach dem Tod der Fußball-Legende: Der Mythos Diego Maradona

Das Göttliche

Diegos Tod hätte in Argentinien und in seiner zweiten Heimat Neapel auch in jedem anderen Jahr für Mega-Trauer gesorgt. Dass sich jetzt aber auch Menschen, die sonst absolut nichts mit Fußball am Hut haben, von der Todesnachricht spontan berührt zeigen, führt Rudolf Müllner auf eine allgemeine Sehnsucht zurück: "In einer desaströsen globalen Gesundheitskrise, in der das Vertrauen in die Wissenschaft schwindet, kommen die Hinweise auf das Göttliche eines Fußballers nicht von ungefähr." Die viel zitierte "Hand Gottes", die de facto einen durch TV-Bilder belegten Betrug beschreibt, bedient auch den Wunsch nach Transzendenz.