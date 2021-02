Corona-Ampel in Wien wieder auf Rot geschaltet

Der Vatikan plant keine Strafen für Impf-Verweigerer. Die Teilnahme Einzelner an einem Impfprogramm sei freiwillig, doch müsse auch darüber nachgedacht werden, "dass die eventuelle Verweigerung einer Impfung durch eine Person Risiken für sie, für andere und für das Arbeitsumfeld mit sich bringen kann", hieß es in einer Erklärung des Gouverneursamtes der Vatikanstadt am Donnerstagabend.

Es gehe um den Schutz der Gemeinschaft und den Respekt vor der Entscheidung des Einzelnen, hieß es. Damit reagierte der Vatikan auf das mediale Aufsehen um ein Dekret, das Anweisungen gibt, "die Gesundheit und das Wohlergehen der Arbeitenden, der Bürger und der Einwohner der Vatikanstadt zu schützen". In dem Dekret würden eine Reihe von Maßnahmen aufgezählt, die im Fall eines "außerordentlichen gesundheitlichen Notstands", wie die Corona-Krise ihn darstellt, ergriffen werden können.

Ein Vatikan-Angestellter, der an seinem Arbeitsplatz häufigen Kontakt zu anderen Menschen hat und nicht gegen Corona geimpft werden will, könne zeitweise an einen weniger exponierten Platz versetzen werden, hieß es in dem Schreiben. Daher könnten "um des Schutzes der Gemeinschaft willen" für jemanden, der eine Impfung zurückweist, "ohne dafür gesundheitliche Gründe zu haben", "alternative Lösungen für die weitere Erfüllung seiner Arbeitsaufgaben gefunden werden".

Das Gouverneursamt verwies auf eine ganze Reihe von internen Regeln für die Einstellung und den Gesundheitsschutz der am Heiligen Stuhl Beschäftigten. Es gehe aber "in keinem Fall" um eine Bestrafung oder die "Repression" von Impf-Verweigerern, sondern vielmehr um eine "flexible, angemessene Antwort" auf die Herausforderung, einerseits "die Gesundheit der Gemeinschaft zu schützen" und andererseits die "Freiheit der Entscheidung des Einzelnen", was Impfungen angehe, zu respektieren.