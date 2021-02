Unsere Neandertaler-Gene wirken sich auf Covid-Erkrankungen aus

Den wichtigsten genetischen Risikofaktor für einen schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 haben die Menschen vom Neandertaler geerbt, stellten Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und am Karolinska Institutet in Schweden im Vorjahr fest. Nun beschreiben dieselben Forscher in einer Studie, dass Neandertaler nicht nur schädliche, sondern auch schützende Varianten zu unserem Genom beigesteuert haben.

Manche Menschen erkranken schwer, wenn sie sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infizieren, während andere nur leichte oder keine Symptome haben. Neben Risikofaktoren wie fortgeschrittenem Alter und Diabetes sind es auch bestimmte Genvarianten, die Menschen mehr oder weniger empfänglich für einen schweren Verlauf von Covid-19 machen. Der wichtigste genetische Risikofaktor befindet sich im menschlichen Genom auf Chromosom 3 und erhöht das Risiko, künstlich beatmet werden zu müssen oder sogar zu sterben, dramatisch. Im vergangenen Jahr entdeckten Hugo Zeberg und Svante Pääbo vom Karolinska Insitutet in Schweden und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, dass wir diese Risikovariante vom Neandertaler geerbt haben.