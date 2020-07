Neandertaler hatten eine niedrigere Schmerzgrenze

Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und vom schwedischen Karolinska Institut haben eine mögliche Erklärung dafür gefunden, warum manche Menschen empfindlicher auf Schmerzen reagieren - der Grund dafür könnte in den Genen der Neandertaler liegen.

Schmerz wird durch Nervenzellen übertragen, diese werden aktiviert, wenn potenziell schädliche Einflüsse auf Teile unseres Körpers treffen. Diese Zellen verfügen über einen speziellen Ionenkanal, der beim Auslösen des Schmerzimpulses, der an das Gehirn übertragen wird, eine Schlüsselrolle spielt.

Besonders Menschen aus Mittel- und Südamerika, aber auch in Europa, haben eine Neandertaler-Variante eines Gens geerbt, das für einen Ionenkanal kodiert, der die Schmerzempfindung auslöst. „Wie viel Schmerzen Menschen empfinden, ist vor allem von ihrem Alter abhängig. Menschen, die die Neandertaler-Variante des Ionenkanals haben, empfinden mehr Schmerzen – in etwa so, als wären sie acht Jahre älter“, sagt Autor Hugo Zeberg vom Max-Planck-Institut.