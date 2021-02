Wo sich Wohnen im Corona-Jahr 2020 besonders verteuert hat

Wo die Mieten teurer wurden

Für Mietwohnungen wurden im abgelaufenen Jahr im bundesweiten Schnitt 14 Euro pro Quadratmeter verlangt (plus 5 Prozent). Stark angezogen haben die Mieten beispielsweise in Wien (plus 4,8 Prozent auf durchschnittlich 15,80 Euro pro Quadratmeter) und im Westen - in Tirol kam es zu einer Erhöhung um 5,1 Prozent auf 16 Euro pro Quadratmeter und in Vorarlberg um 4,1 Prozent auf 15 Euro pro Quadratmeter.

Im Jahresabstand gesunken sind die Mieten lediglich im Burgenland, und zwar um 2,4 Prozent auf 9,30 Euro je Quadratmeter. Dort sind Mietwohnungen österreichweit am günstigsten; am teuersten sind sie in Tirol mit Quadratmeterpreisen von 16 Euro (plus 5,1 Prozent) und in Wien. Auf Platz drei folgen mit ex aequo 15 Euro Vorarlberg (plus 4,1 Prozent) und Salzburg (plus 3,4 Prozent). Relativ stabil blieben die Mieten in Niederösterreich (plus 0,5 Prozent auf 11,20 Euro).